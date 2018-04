Juliana e Larissa e Talita e Maria Elisa avançam à semi

As duplas Juliana e Larissa e Talita e Maria Elisa avançaram nesta quinta-feira para as semifinais da etapa de Aland, na Finlândia, do Circuito Mundial de vôlei de praia. As duas duplas agora aguardam a definição de suas adversárias na repescagem do torneio, que ainda conta com Ana Paula e Shelda na disputa.

Juliana e Larissa iniciaram o dia com uma vitória apertada sobre as austríacas Montagnolli e Hansel por 2 sets 1 (18/21, 21/13, 15/8), pelas oitavas de final da competição. Na sequência, elas passaram novo aperto, mas conseguiram superar as alemãs Goller e Ludwig por 2 sets a 1 (21/15, 12/21 e 15/12).

Já Talita e Maria Elisa tiveram menos dificuldades para chegar às semifinais na etapa de Aland. No primeiro jogo do dia, elas passaram pelas norte-americanas Akers e Turner por 2 sets 0 (21/16 e 21/15), e nas quartas de final obtiveram nova vitória por 2 sets a 0 (21/13, 21/14), sobre Ana Paula e Shelda.

Com a derrota nas quartas de final, Ana Paula e Shelda enfrentam agora as vencedoras do confronto entre as austríacas Doris e Stefanie Schwaiger e as holandesas Van Iersel e Keizer. Se vencerem, as brasileiras jogam na sequência contra Juliana e Larissa, pelas semifinais.

A única decepção brasileira do dia foi a derrota de Renata e Val para as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 1 (21/15, 17/21 e 15/9), pela repescagem.