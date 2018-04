Juliana e Larissa são as campeãs da etapa do Piauí

Nove dias depois de conquistarem o tetracampeonato do Circuito Mundial de vôlei de praia, Juliana e Larissa faturaram no domingo a etapa do Piauí do Circuito Brasileiro. Na decisão em Teresina, elas superaram Talita e Maria Elisa por 2 sets a 1, parciais de 13/18, 18/16 e 15/11. A terceira colocação ficou com Ângela e Vivian.

O título é o décimo da dupla na temporada: foram oito conquistas no Circuito Mundial, novo recorde na competição, e duas no Circuito Brasileiro.

Nesta trajetória, Juliana e Larissa já acumulam 24 partidas de invencibilidade. Apesar da boa fase, Juliana acredita que a parceria ainda tem muito a evoluir até o fim do ano.

"Até mesmo pelo fato de eu ter iniciado o ano em recuperação, nossa evolução aconteceu muito gradualmente. E tem sido assim nas últimas etapas também. Nos sentimos melhores a cada torneio. Ainda estamos cometendo muitas falhas e uma equipe que quer ser vitoriosa tem que chegar o mais perto possível da perfeição", comentou.

A vitória na decisão foi a oitava da dupla campeã pan-americana em nove confrontos entre as parcerias nesta temporada.

"Isso é inevitável. Nos enfrentamos constantemente, a cada etapa, e cada jogo tem sua história. O mais importante é saber avaliar bem os pontos positivos e negativos de cada confronto e procurar crescer com eles. Sobre esta decisão, achei que as duas duplas erraram mais do que estão acostumadas. Mas os dois times estão enfrentando uma maratona enorme de jogos e disputaram as semifinais na noite de sábado, então acredito que o cansaço possa ter atrapalhado um pouco", disse Juliana.