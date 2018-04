Juliana e Larissa são campeãs da etapa de Barcelona

As brasileiras Juliana e Larissa venceram neste domingo a final da etapa de Barcelona do Circuito Mundial de vôlei de praia. O título da temporada 2009 já estava garantido desde a classificação para a semifinal do torneio. As jogadoras, que chegaram à Espanha como líderes do Circuito, derrotaram na partida decisiva as também brasileiras Talita e Maria Elisa, por 2 sets a 0 (21/17 e 28/26).

Com a vitória, Juliana e Larissa também estabeleceram um novo recorde na história do Circuito Mundial de vôlei de praia: foram as primeiras a vencer oito torneios numa só temporada.

Após o jogo deste domingo, Juliana, eleita a melhor jogadora da etapa espanhola, disse que estava "muito emocionada" pela vitória tanto em Barcelona como no Circuito. Ela também destacou o apoio recebido do público brasileiro, que lotou a arena de 3.000 lugares montada na localidade de Montjuic.

"Senti-me em casa, tanto pelas bandeiras do Brasil nas arquibancadas como pelo tempo quente que fez nos últimos dias", declarou a jogadora.

No jogo pelo terceiro e o quarto lugares, saíram-se melhor as americanas Jen Kessy e April Ross, campeãs do Circuito Mundial no ano passado e que derrotaram as compatriotas Angie Akers e Tyra Harper por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/19.

As próximas etapas do Circuito Mundial serão disputadas na China, a partir de 27 de outubro, e na Tailândia, a partir de 8 de novembro. No entanto, o pódio definitivo do campeonato já foi definido: é o mesmo do torneio disputado em Barcelona.