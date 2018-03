Juliana e Larissa são campeãs da etapa japonesa

Juliana e Larissa conquistaram neste domingo o título da quarta etapa do Circuito Mundial Feminino de Vôlei de Praia, disputada em Osaka, no Japão. Na final, a dupla brasileira precisou de apenas 36 minutos para derrotar as chinesas Tian Jia e Wang Jie por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. A decisão do título diante das chinesas não foi a única vitória deste domingo para Juliana e Larissa. Antes da final, elas entraram em quadra para a disputa da semifinal contra as australianas Natalie Cook e Tamsin Barnett. E venceram também por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/14. A semifinal, inclusive, foi uma revanche para as brasileiras, que tinham perdido para as australianas Cook e Barnett na terceira rodada da etapa japonesa. "A derrota que sofremos diante da dupla da Austrália na sexta-feira nos fez despertar. Com a derrota, nos conscientizamos de que precisaríamos recuperar o foco para conquistar o título", contou Larissa. O título em Osaka foi o segundo de Juliana e Larissa nesta edição do Circuito Mundial, repetindo o feito de Adelaide, na Austrália, em março - no total, em toda a carreira, elas já foram campeãs em 21 etapas da competição que reúne as melhores duplas do vôlei de praia mundial.