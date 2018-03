Juliana e Larissa vão às semifinais em Osaka

As brasileiras Juliana e Larissa, atuais tricampeãs do Circuito Mundial de vôlei de praia, garantiram vaga na semifinal da etapa da cidade japonesa de Osaka, enfrentando as australianas Cook e Barnett. Na primeira partida do dia, Juliana e Larissa passaram pelas compatriotas Renata e Talita com parciais de 23/21 e 21/15. Em seguida, superaram as americanas Jennifer Boss e April Ross de virada, com 19/21, 21/18 e 15/9. Renata e Talita ficaram em sétimo lugar. Brasileiras e australianas já se enfrentaram nas oitavas deste mesmo torneio, mas perderam para Cook - campeã olímpica em Sydney, no ano de 2000 - e Barnett. A outra semifinal da etapa japonesa reúne duas duplas da China: Chen Xue/Zhang Xi e Tian Jia/Wang Jie - esta última responsável pela eliminação de Ana Paula e Shelda, com 24/22, 20/22 e 15/13, o que levou as brasileiras a ocupar o quinto lugar.