Juliana e Larissa vencem primeira etapa do vôlei de praia A dupla brasileira Juliana e Larissa venceu a primeira etapa do circuito mundial de vôlei de praia, disputada em Modena, Itália, ao derrotar na final a dupla americana Kerri Walsh e Misty May Treanor, campeãs olímpicas e bicampeãs mundiais. As brasileiras, atuais campeãs do Circuito Mundial de Vôlei de praia e segundas cabeças-de-chave, ganharam por dois sets a zero, com parciais de 21/19 e 27/25, e conquistaram seu oitavo ouro. Esta foi a segunda vitória seguida das brasileiras na Itália e, neste ano, elas não perderam nenhuma partida. Em seis jogos, perderam um único set, para as chinesas Wang e Tian Jia, nas quartas-de-final. Na disputa pelo terceiro lugar, as chinesas Wang e Tian Jia venceram as americanas Rachel Wacholder e Elaine Youngs por 2 a 1.