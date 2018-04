Juliana e Larrisa faturam o tetra do Circuito Mundial

As brasileiras Juliana e Larissa conquistaram nesta sexta-feira, em Barcelona, o tetracampeonato do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Elas obtiveram o feito com a vitória sobre as suecas Ljungquist e Lundqvist, por 2 sets a 1, com parciais de 21/12, 14/21 e 15/8, pelas oitavas de final da competição.

O triunfo desta sexta-feira fez Juliana e Larissa alcançarem os 7.360 pontos no ranking, pontuação que não pode mais ser superada por Maria Elisa e Talita, únicas que poderiam tirar o título do Circuito Mundial de 2009 das compatriotas. Juliana e Larrisa precisavam apenas de um quinto lugar para serem campeãs da temporada.

O título conquistado em Barcelona teve um sabor especial para Juliana, que precisou desistir da Olimpíada de Pequim, em 2008, por causa de uma lesão no joelho, e depois ficou afastada por oito meses para se recuperar de uma cirurgia no local. "Um dos nossos principais objetivos no começo desta temporada era vencer o Circuito Mundial", afirmou Juliana, emocionada, depois da vitória desta sexta-feira.

Campeã ao lado de Larissa também em 2005, 2006 e 2007, Juliana também lembrou que o tetracampeonato veio depois de uma nova decepção amargada neste ano. "Tivemos uma grande temporada, mas não alcançamos tudo o que queríamos. Nosso maior objetivo era vencer o Mundial, mas falhamos novamente", lamentou Juliana, que ficou com a prata ao lado de Larissa no Mundial da Noruega, em junho.

Com o título do ano assegurado, Juliana e Larissa seguem na disputa pela conquista da etapa de Barcelona. Ainda nesta sexta-feira, elas venceram, nas quartas de final, as compatriotas Maria Clara e Carol por 21/17 e 21/16. Antes de serem derrotadas, as irmãs cariocas superaram as gregas Arvaniti e Tsiartsiani por 2 a 0 (21/15 e 21/19).

Outra dupla brasileira que avançou às quartas de final foi Maria Elisa e Talita, que nesta sexta-feira bateram as holandesas Van Iersel e Keizer por 21/18 e 21/12. Na próxima fase, elas encaram ainda nesta sexta-feira as norte-americanas Ross e Kessy.

Já na repescagem da competição, as brasileiras Ana Paula e Shelda venceram dois jogos seguidos nesta sexta-feira. Depois de baterem as francesas Giaoui e Hamzaoui por 21/18 e 21/11), elas superaram as italianas Cicolari e Menegatti por duplo 21/14. Ainda nesta sexta-feira, as brasileiras enfrentam as holandesas Van Iersel e Keizer.

Já as brasileiras Vivian e Ângela acabaram eliminadas nesta sexta. Depois de despacharem as gêmeas finlandesas Nystrom com 21/16 e 21/15, elas perderam por 2 sets a 0 para as alemãs Goller e Ludwig.