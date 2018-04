Juliana/Taiana e Fernanda Berti/Josi vão às oitavas do vôlei de praia na Áustria

O Brasil avançou com duas duplas às oitavas de final da chave feminina da etapa de Klagenfurt do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quinta-feira, Juliana/Taiana (CE) e Fernanda Berti/Josi venceram suas partidas e confirmaram a classificação na primeira colocação de suas chaves. Por outro lado, Ângela/Elize Maia e Maria Elisa/Lili ficaram pelo caminho.

Juliana e Taiana passaram pelas austríacas Schwaiger e Hansel por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/17, e agora encararão as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug nas oitavas. Já Fernanda e Josi derrotaram as holandesas Braakman e Sinnema também em dois sets, com duplo 21/17, e pegarão na próxima fase as suíças Betschart e Hüberli.

Mas nem só de vitórias foi feito o dia brasileiro na Áustria. Maria Elisa e Lili até conseguiram avançar à repescagem, mas aí caíram para as espanholas Liliana e Elsa por 2 sets a 1 (19/21, 21/18 e 15/13) e foram eliminadas. Já Ângela e Elize Maia entraram em quadra já sem chance de classificação e se despediram com triunfo sobre as norte-americanas Claes e Hughes por 2 a 1, de virada: 14/21, 26/24 e 15/11.

A etapa de Klagenfurt é o quarto evento da Major Series desta temporada e o último estágio do Circuito Mundial antes da Olimpíada. Por isso, os brasileiros que disputarão os Jogos do Rio não estão na disputa do estágio na Áustria.

MASCULINO

Na chave masculina, a etapa da Áustria viveu o primeiro dia de disputas. E o desempenho brasileiro foi apenas razoável, uma vez que todas as quatro duplas do País acumularam uma vitória e uma derrota nas primeiras duas rodadas. Elas disputarão a classificação nesta sexta-feira.

Márcio Gaudie e Vinícius perderam para os holandeses Brouwer e Meeusen por 2 sets a 1 (21/19, 22/24 e 15/9), mas bateram os austríacos Huber e Seidl também em três sets (18/21, 21/17 e 17/15). Já Guto e Saymon precisaram de dois sets para bater os norte-americanos Doherty e Mayer (21/14 e 21/16), mas caíram por 2 a 1 para os alemães Erdmann e Windscheif (18/21, 21/19 e 15/13).

Retrospecto igual ao das outras duas duplas brasileiras. Ricardo e André perderam para os poloneses Losiak e Bryl por 2 a 0 (duplo 21/17) e venceram os holandeses Nummerdor e Varenhorst em três sets (17/21, 21/12 e 15/13). Já Álvaro Filho e Vítor Felipe passaram pelos austríacos Kunert e Dressler por 2 a 1 (18/21, 21/18 e 15/9) e caíram em dois sets para os noruegueses Sorum e Mol (21/10 e 24/22).