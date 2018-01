Larissa e Juliana conquistam 40.º título no vôlei de praia As jogadoras Larissa e Juliana conquistaram neste domingo o 40.º título da dupla ao derrotar, neste domingo, Renata e Talita, por 2 sets a 0, com parciais de 18/11 e 18/09, pela sexta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. "Esse 40.º título foi realmente especial", contou Juliana. "De todas as finais deste ano, essa foi a que mais tivemos concentradas, completou a atleta, que viajará com sua companheira para a China, país que sediará a primeira etapa da temporada do Circuito Mundial, em maio. A competição na China contará com as principais duplas do Brasil e definirá as duas parcerias que representarão o País na disputa dos Jogos Pan-Americanos do Rio, que começa no dia 13 de julho. Além disso, essa etapa dará a largada na briga pelas quatro vagas a Pequim.