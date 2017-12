Larissa e Juliana ficam com a medalha de bronze em Seul

Com vaga garantida no Pan, Larissa e Juliana conquistaram neste domingo a medalha de bronze na terceira etapa do Circuito Mundial Feminino de Vôlei de Praia, disputado em Seul, na Coréia do Sul. Na decisão do terceiro lugar, elas venceram as também brasileiras Ana Paula e Leila por 2 sets a 0, com parciais de 25/23 e 21/18. O título da etapa de Seul ficou com as australianas Cook e Barnett, que venceram as chinesas Tian Jia e Wang Jie por duplo 21/19. Além da medalha de bronze, Larissa e Juliana saíram de Seul com a vaga garantida para os Jogos Pan-Americanos do Rio, única disponível para o Brasil na categoria feminino. A classificação antecipada veio no sábado, após elas chegaram à semifinal desta etapa, somando pontos suficientes para não serem ultrapassadas por Renata e Talita no ranking. O prazo para definição da dupla brasileira no Pan ia até o dia 22 de junho, mas Larissa e Juliana abriram 1.560 pontos de vantagem no ranking sobre Renata e Talita - ainda existem 1.200 pontos em disputa até o fim do prazo. "Estamos felizes porque atingimos o nosso primeiro objetivo do ano. Agora, o foco é a vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim. Temos que esquecer um pouco o Pan e voltar a pensar nele só depois da etapa do Grand Slam do Circuito Mundial, em Berlim", afirmou Larissa. A disputa pela vaga na Olimpíada de 2008 já está aberta e irá até julho do próximo ano, contando os pontos obtidos nas etapas do Circuito Mundial - a próxima, inclusive, começa na terça-feira, em Warsaw, na Polônia. Masculino A quarta etapa do Circuito Mundial acontece nesta semana, em Zagreb, na Croácia. E a disputa pela vaga brasileira no Pan ainda está aberta, entre as duplas Ricardo/Emanuel e Márcio/Fábio Luiz.