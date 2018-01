Larissa e Juliana são bicampeãs mundiais no vôlei de praia As brasileiras Larissa e Juliana confirmaram nesta quinta-feira a conquista do bicampeonato do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O título antecipado veio com a vitória na estréia da 12ª etapa, em Porto Santo, Portugal: 2 sets a 0 (21/6 e 21/12) sobre as portuguesas Gallina e Vitor. Ainda faltam 4 etapas para o final do Circuito Mundial, mas a dupla brasileira já somou pontos suficientes para não ser mais alcançada. Afinal, esteve em 10 das 11 etapas realizadas até agora - não disputou apenas a última, na Polônia, por priorizar o treinamento no Brasil - e subiu no pódio em todas. Foram 5 medalhas de ouro (Itália, Noruega, Rússia e duas vezes na França), 3 de prata (Suíça, Canadá e Áustria) e 2 de bronze (China e Grécia). No ano passado, quando elas conquistaram o primeiro título do Circuito Mundial, a campanha teve 6 medalhas de ouro, 7 de prata e 1 de bronze, também em 16 etapas disputadas. ?Os resultados provam que nos últimos dois anos somos a dupla mais regular e consistente nos torneios mundiais?, afirmou Juliana. "É maravilhoso, gratificante e prazeroso", comemorou Larissa. Disputado desde 1992, o Circuito Mundial de Vôlei de Praia já teve 15 edições femininas e, com o bi de Larissa e Juliana, o Brasil soma 12 títulos. As maiores vencedoras são Adriana Behar e Shelda, com 6 conquistas. Jaqueline e Sandra Pires ganharam duas vezes, enquanto Mônica Rodrigues/Adriana Samuel e Ana Paula/Sandra Pires levaram um cada uma. As exceções ao domínio brasileiro aconteceram nos dois primeiros anos de disputa, com as duplas norte-americanas Kirby/Reno e Kirby/Masakayan, e em 2002, quando Walsh e May, também dos EUA, levaram o título.