Larissa e Juliana vencem etapa de Portugal do vôlei de praia

A dupla brasileira Larissa e Juliana ficou com a medalha de ouro na etapa de Portugal do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputado neste sábado, na cidade de Espinho. A brasileiras venceram na final a dupla alemã, formada pelas jogadoras Sara Goller e Laura Ludwig. Larissa e Juliana venceram a dupla da Alemanha por 2 sets a 1 (17-21, 21-16 e 15-13), em 58 minutos, e conseguiram seu segundo triunfo consecutivo no Circuito Mundial, depois que conseguiram vencer a etapa da Polônia, na semana passada. A medalha de bronze ficou com outra dupla brasileira. Talita e Renata venceram as gregas Vasso Karadassiou e Vassiliki Arvaniti, também por 2 sets a 1 (21-15, 17-21 e 16-14), em 61 minutos de jogo.