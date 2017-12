Larissa e Juliana vencem etapa do Circuito Mundial

A dupla brasileira formada por Larissa e Juliana venceu neste domingo as compatriotas Adriana Behar e Shelda por 2 sets a 0, parciais de 21-18 e 21-17, e conquistaram a etapa de Varsóvia do Circuito Mundial de vôlei de praia. Em 14 confrontos entre as finalistas, Larissa e Juliana venceram 12 vezes. As duas únicas partidas que perderam para Adriana e Shelda, foram em 2004, nas etapas do Brasil e da Grécia. Essa foi a segunda medalha consecutiva no Circuito Mundial da temporada 2007 conquistada por Larissa e Juliana, que representarão o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Semana passada, a dupla venceu o duo formado pelas compatriotas Ana Paula e Leila pelo terceiro lugar na etapa da Coréia do Sul. Na disputa pelo terceiro lugar, as chinesas Zhang Xi e Xue venceram outra dupla brasileira, formada por Renata e Talita, por 2 sets a 0, com parciais de 21-18 e 21-14, em partida que durou 39 minutos.