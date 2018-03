Larissa e Talita vencem Ágatha e Duda em final brasileira e levam Major nos EUA

Assim como aconteceu no sábado com os homens, a final do Major Series de Fort Lauderdale, etapa norte-americana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, foi 100% brasileira neste domingo. E quem ficou com a taça desta vez foi a dupla formada por Larissa e Talita, que venceram Ágatha e Duda por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18, em 41 minutos, e faturaram o título da competição.

Esse foi o 14º troféu desta parceria no Circuito Mundial, assim como o 60º troféu da vitoriosa Larissa na elite da modalidade, na qual ostenta a condição de maior colecionadora de taças, agora com cinco a mais do que a tricampeã olímpica Kerri Walsh. Talita, por sua vez, passa a contabilizar agora 32 títulos no circuito.

"Foi um jogo muito difícil, jogar contra outras duplas brasileiras é sempre complicado. Estou muito orgulhosa. Essa conquista é muito especial para nosso time e principalmente nossos fãs, para quem ama a Larissa/Talita. Eu amo o vôlei de praia, foi especial, principalmente pelo fato de ter conquistado minha 60ª medalha de ouro", comemorou Larissa, por meio de declarações reproduzidas pelo site da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) após a final deste domingo.

Há duas semanas, Larissa e Talita haviam sido derrotadas justamente por Ágatha e Duda na final da etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro, mas agora elas voltaram a festejar um feito de expressão bem maior no cenário internacional. E na mesma cidade onde Talita lembrou que também venceu ao lado de sua parceira anteriormente o World Tour Finals, em 2015.

"Estamos muito felizes por ganhar novamente aqui (em Fort Lauderdale). Temos boas vibrações nesta arena. Obrigado (aos torcedores) por terem vindo e torcido para os times brasileiros. É um prazer jogar ao lado da Larissa, estou muito feliz com ela desde a primeira vez em que nos juntamos. Lutamos muito em quadra, tentamos sempre nosso melhor, uma incentivando a outra. Essa é a chave, gostamos de atuar e estarmos juntas", ressaltou Talita.

O ouro em Fort Lauderdale fará a dupla Larissa/Talita somar 1.200 pontos no ranking mundial, assim como renderá à parceria cerca de R$ 155 mil em prêmios. Ágatha/Duda, por sua vez, contabilizou 960 pontos pela prata nos Estados Unidos e uma premiação de aproximadamente R$ 99 mil.

A medalha de bronze do Major Series de Fort Lauderdale ficou com as alemãs Laboureur e Sude, que na disputa do terceiro lugar derrotaram as norte-americanas Sweat e Summer por 2 sets a 0, com duplo 21/14, também neste domingo.

No início das disputas do dia, pelas semifinais, Larissa e Talita se garantiram na decisão ao vencerem Sweat e Summer por duplo 21/16. Logo em seguida, Ágatha e Duda tiveram mais dificuldades, mas também avançaram à final ao passarem por Laboureur e Sude por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 24/26, 21/18 e 15/11.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia será no Irã, a partir desta quarta-feira, mas não contará com a participação de nenhuma dupla brasileira. No último sábado, também em uma final 100% brasileira em Fort Lauderdale, Álvaro e Saymon ficaram com o título da disputa masculina ao derrotarem Evandro e André.