Larissa/Juliana e Ana Paula/Leila começam bem em Paris

No primeiro dia de disputas da sexta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Paris, na França, duas duplas brasileiras tiveram aproveitamento de 100%. Larissa/Juliana e Ana Paula/Leila venceram os dois jogos que fizeram nesta quarta-feira. Enquanto isso, Maria Clara/Carolina e Renata/Talita já tiveram uma derrota cada e ficaram em situação complicada. Dupla brasileira classificada para o Pan, Larissa e Juliana ganharam das canadenses Cooke e Martin e das norueguesas Maaseide e Glesnes. Já Ana Paula e Leila venceram as canadenses Emilia e Erika Nystron e as austríacas Doris e Stefanie Schwaiger. Atuais líderes do ranking mundial, Renata e Talita começaram vencendo as austríacas Montagnolli e Swoboda, mas perderam na seqüência para as cubanas Esteves Ribalta e Crespo. Mesma situação viveram as irmãs Maria Clara e Carolina, que ganharam das alemãs Claasen e Röder e, depois, foram derrotadas pelas checas Klapalova e Petrova. Masculino A chave masculina da etapa de Paris começa apenas nesta quinta-feira. E o Brasil estará representado por três duplas: Ricardo/Emanuel, Márcio/Fábio Luiz e Franco/Pedro Cunha. Ao contrário das etapas que foram disputadas até agora, que davam aos campeões 600 pontos no ranking mundial, em Paris a premiação é maior: 800 pontos para quem levar o título. Por isso, a disputa na capital francesa é fundamental para a briga por uma vaga na Olimpíada de Pequim/2008 - o Brasil terá direito a quatro duplas nos Jogos (duas no masculino e duas no feminino).