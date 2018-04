Leandro Vissotto exalta nova geração da seleção de vôlei

SAQUAREMA - No começo do ciclo olímpico dos Jogos do Rio, a seleção brasileira masculina de vôlei vive um momento de renovação. Jogadores como Giba, Serginho e Rodrigão não fazem mais parte do grupo, abrindo espaço para a chegada de garotos como Murilo Radke, Isac e Ary, entre outros. Para o oposto Leandro Vissotto, um dos "veteranos" do time do técnico Bernardinho, essa nova geração tem muito potencial, como já tem mostrado nos treinos em Saquarema (RJ).

Depois de uma temporada na Rússia, onde defendeu o Ural Ufa, Leandro Vissotto já começou a treinar com a seleção, na preparação para a disputa da Liga Mundial. "Cheguei cheio de energia, com muita vontade de fazer o melhor e ajudar da forma que eu puder nesse novo ciclo olímpico. Tem uma garotada muito boa chegando e é sempre bacana ver essa renovação de perto. O nosso vôlei sempre mostra novos atletas e isso é importante para manter o Brasil sempre lá em cima. Tenho certeza que temos ótimos atletas que vão corresponder neste novo momento", disse o oposto de 30 anos.

Com a experiência de ter sido vice-campeão olímpico, campeão mundial e bicampeão da Liga Mundial, Leandro Vissotto é uma das apostas do técnico Bernardinho para equilibrar o grupo de novatos, junto com jogadores como Lucão, Bruno e Dante. Além disso, traz a bagagem de ter jogador fora do Brasil, tendo sido vice-campeão russo na última temporada.

O Brasil estreia no dia 7 de junho na Liga Mundial, quando visita a Polônia na primeira rodada. Ainda na fase de classificação da competição, a seleção brasileira jogará contra Argentina, França, Bulgária e Estados Unidos.