Leila ganha título no vôlei de praia Leila acabou de estrear no vôlei de praia e já tem um título para comemorar. Sua equipe, o All Star Team, venceu a seleção de Pernambuco por 2 a 0, no sábado, sagrando-se campeã da Copa Samsung de Volley Four. Leila, que fez aniversário neste domingo, ganhou um ?parabéns a você? do público, com direito a bolo e velinha. ?Essa partida, contra Pernambuco, foi a melhor. Me senti mais à vontade em quadra?, disse a jogadora. Em segundo lugar no campeonato ficou o Ceará e, em terceiro, a Bahia. A próxima etapa da Copa Samsung de Volley Four será em Salvador, de 13 a 18 de novembro.