Leila inicia carreira no vôlei de praia A canhotinha Leila fez nesta quarta-feira o seu primeiro treino como a mais nova atleta de vôlei de praia, em uma academia da zona sul do Rio. Sob a orientação de Marcelo Del Negro, o Alemão, a jogadora está começando o seu trabalho do zero. A estréia oficial ao lado de Sandra, medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta, em 96, e bronze em Sydney, em 2000, ainda não tem data marcada. "Na areia é necessário muito mais precisão. Na quadra, você tem a levantadora para te passar a bola. Preciso conhecer bem minha parceira para saber o tipo de bola dela ", comentou Leila, que parece não ter pressa em estrear. "Tenho que me adaptar aos poucos." Diante deste novo desafio, apenas no treino de hoje, a jogadora, que jamais foi levantadora, fez aproximadamente 120 levantamentos. No final do treinamento, Leila recebeu a inesperada visita de Virna e Ana Paula. "Me garanto só na quadra", brincou Virna, do BCN, que já teve convites para encarar o vôlei de praia mas recusou todos. "Para o primeiro treino de ataque ela foi super bem", elogiou Ana Paula, parceira de Adriana Samuel e que divide o mesmo técnico de Leila e Sandra.