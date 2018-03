Letícia Sobral avança em Campos do Jordão Atualmente treinada pelo ex-tenista Mauro Menezes, a tenista Letícia Sobral ganhou nova motivação em sua carreira. E depois de bons resultados no Exterior, agora transformou-se na primeira brasileira a classificar-se para as quartas-de-final do Torneio de Campos do Jordão, com vitória convincente sobre a sul-africana Anca Anastasiu por 6/1 e 6/1. Enquanto isso, a já veterana Dadá Vieira viu chegar ao fim a sua brincadeira. Entrou na competição como ela mesmo disse "para divertir-se" furou o qualifying, ganhou na estréia, mas hoje caiu diante da alemã Verena Marger Beller, vendendo caro a derrota por 6/4, 2/6 e 6/3. Hoje o torneio de Campos do Jordão terá pelo menos mais uma representante do Brasil nas quartas-de-final, já que se enfrentam as brasileiras Nanda Alves e Jennifer Widjaja. Outras duas tenistas do País também buscam a classificação: Carla Tiene pega a alemã Annette Kolb, enquanto Teliana Pereira joga com a portuguesa Frederica Piedade. Hoje, ainda Fernanda Hermenegildo - campeã brasileira dos 18 anos - enfrenta a número 1 do torneio, a holandesa Seda Noordalner.