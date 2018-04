Líbero Serginho tem casa invadida por assaltantes

O líbero da seleção brasileira de vôlei, Sérgio Dutra Santos, o Serginho, teve a casa onde mora invadida por três homens na noite de quinta-feira, na região de Perus, zona norte de São Paulo.

O caseiro da residência, localizada em um condomínio de chácaras no bairro Anhanguera, conseguiu dominar um dos ladrões, que foi preso pela polícia, acionada em seguida. Os dois comparsas fugiram.

Os assaltantes chegaram ao local pouco antes das 20 horas. No momento, apenas o caseiro e a esposa do jogador estavam na casa. Serginho havia saído para jogar em uma partida pelo time do qual faz parte, o Brasil Vôlei Clube, de São Bernardo do Campo. O time jogaria na cidade do ABC paulista contra o Soya/Blumenau/Furb/Barão, às 20 horas.

Um dos bandidos, armado com uma espingarda, foi visto pelo caseiro, que mentiu estar armado e mandou que o ladrão largasse a arma. O assaltante obedeceu de jogou a espingarda no chão. Identificado posteriormente pela polícia como Tiago Carlos de Jesus Santos, de 19 anos, ele foi dominado pelas costas pelo caseiro. A Polícia Militar foi chamada em seguida.

Com o homem detido, os policiais encontraram uma mochila que continha fita isolante, supostamente para amarrar as vítimas. Os dois outros assaltantes do grupo fugiram pela mata que cerca o condomínio. Até o final da madrugada de sexta-feira, eles não haviam sido encontrados.

De acordo com informações da polícia, os três assaltantes residem no bairro do Recanto dos Humildes, na região de Perus. O jogador Serginho foi avisado da tentativa de assalto pela diretoria do Brasil Vôlei Clube, momentos antes da partida. Ele acabou dispensado e não entrou em quadra. O caso foi registrado no 46.º Distrito Policial, em Perus.