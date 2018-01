Líder Cimed perde para o São Bernardo Na abertura da segunda fase da Superliga masculina de vôlei, o Cimed/Florianópolis perdeu nesta terça-feira para o Banespa/São Bernardo por 3 sets a 1 (25/21, 25/27, 24/26 e 20/25). Com isso, a equipe catarinense continua na ponta da classificação, mas soma duas derrotas e dez vitórias. Já o time de São Bernardo do Campo chega com isso à vice-liderança, com nove vitórias e três derrotas. A posição, porém, não está garantida, já que o Telemig Celular/Minas joga nesta quarta, no complemento da rodada. No outro jogo da noite, o Unisul/Nexxera bateu por 3 a 1 o São Caetano/Tamoyo (parciais de 25/14, 25/21, 23/25 e 25/15), no Ginásio Forquilhão, em São José (RS).