Líder Telemig Celular ganha de novo na Superliga Abrindo a 10.ª rodada da Superliga Masculina de vôlei, o Telemig Celular/Minas ganhou nesta sexta-feira do Lupo/Náutico por 3 sets a 0 (25/16, 25/19 e 31/29), em partida realizada na cidade de Uberaba (MG). Com a 17.ª vitória no torneio, o time mineiro lidera a classificação da competição (acumula ainda quatro derrotas). Wanderson, do Telemig, com 15 pontos, foi o maior pontuador da partida. A competição continua neste sábado, com cinco partidas: Cimed x On Line; Unisul/Nexxera x Ulbra/Ferraz/SPFC (às 15 horas, com SporTV); São Caetano/Tamoyo x Bento Vôlei; Shopping ABC/Araçaman x Wizard Campinas e Banespa/São Bernardo x UCS/Colombo.