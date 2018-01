Liga Mundial: Brasil bate Rússia em prévia das semifinais O Brasil venceu a Rússia por 3 sets a 2 (15/25, 25/18, 13/25, 26/24 e 15/12), nesta sexta-feira, em Moscou, no "amistoso de luxo" que marcou a prévia das semifinais da Liga Mundial. Já classificadas, e com a posição nos grupos previamente definida, as duas equipes já sabiam que se enfrentariam neste sábado, às 12 horas (de Brasília), decidindo uma vaga na final - a outra sai do vencedor de Bulgária x França, que será às 9 horas (de Brasília). Com a classificação já definida, as duas equipes entraram em quadra com muitos reservas, para piupar titulares e esconder o jogo. A Rússia foi melhor, vencendo o primeiro set por 25/15. O Brasil reagiu e venceu a segunda parcial, 25/18. A seleção de Bernardinho voltou a sumir na quadra no terceiro set, perdendo facilmente por 25/13. Mas reequilibrou o jogo na parcial seguinte, mesmo ficando a maior parte do tempo atrás no placar. A Rússia desperdiçou dois match points e o Brasil virou no fim: 26/24. No quinto set, o Brasil liderou o placar desde o início, e com grande atuação do oposto Anderson, fechou a partida e sua participação na primeira etapa da fase final com duas vitórias e uma derrota."A gente não pode pensar que eles vão vir abalados para o próximo jogo", alertou o atacante Giba, que atuou apenas nos primeiros sets. Classificação Grupo E 1.º Rússia - 5 pontos em 3 jogos 2.º França - 4 pontos em 3 jogos 3.º Sérvia - 4 pontos em 3 jogos Grupo F 1.º Bulgária - 6 pontos em 3 jogos 2.º Brasil - 5 pontos em 3 jogos 3.º Itália - 3 pontos em 3 jogos