Liga Mundial: Brasil vence 4ª seguida Um time modificado - cinco jogadores que, na véspera ficaram no banco de reservas foram titulares, neste domingo -, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu Portugal por 3 sets a 0 (25/17, 25/17 e 25/17), no segundo fim de semana na Liga Mundial, em Porto. O técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, quis dar ritmo de jogo a todo o grupo. O time teve o levantador Marcelinho, Anderson como oposto, Giovane e Nalbert nas pontas, Henrique e Gustavo no meio-de-rede. Sábado, a seleção também derrotou os portugueses por 3 sets a 0, mas neste domingo, jogou mais solta, com muita eficiência no saque e bloqueio. Giovane foi o maior pontuador, com 16 pontos. "É importante sabermos que temos um grupo bom, onde todos podem jogar - às vezes fica difícil saber quem é titular. A Liga Mundial é longa e o nosso trabalho visa também o Mundial, em agosto e setembro", disse Bernardinho. No lugar de André Nascimento, Anderson foi um dos destaques do time, com oito pontos de ataque, dois de bloqueio e quatro de saque. "Vou agarrar as chances que tiver para ganhar um lugar." O Brasil soma 8 pontos e lidera o Grupo A da Liga Mundial, com quatro vitórias, duas contra a Argentina e duas contra Portugal. A seleção chega nesta segunda-feira e na quarta-feira se reapresenta em Goiânia, onde enfrentará a Polônia, sexta-feira e sábado. Outros resultados: Grupo B - Espanha 3 x 0 China e Itália 3 x 0 Venezuela; Grupo C - Alemanha 3 x 1 Rússia, Holanda 3 x 1 Cuba; Grupo D - França 3 x 1 Japão.