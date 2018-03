Liga Mundial: Brasil vence Portugal Apesar de uma pequena dificuldade no segundo set, a seleção brasileira masculina de vôlei confirmou o favoritismo e derrotou Portugal, neste sábado, por 3 sets a 0 (25/16, 26/24 e 25/22), na cidade do Porto, pela Liga Mundial. Foi a primeira das duas partidas contra os portugueses, na segunda semana de competições, pelo Grupo A, e a terceira vitória consecutiva do Brasil - as duas primeiras, contra a Argentina - que soma seis pontos. Portugal volta a receber a seleção brasileira novamente, neste domingo, às 14 horas (horário de Brasília), no Ginásio Rosa Mota. A fase de classificação da Liga segue até o dia 4 de agosto, mas o time do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, não depende de resultados. Como País anfitrião, o Brasil tem vaga assegurada na etapa final, de 13 a 18 de agosto, em Recife e Belo Horizonte. A Liga também é fundamental para o time de Bernardinho como preparação para o Mundial da Argentina, que será realizado de 28 de setembro a 13 de outubro. O técnico Bernardinho já havia alertado o grupo sobre Portugal, dizendo que é uma seleção que "sabe jogar e erra pouco". Mas o Brasil, com Gustavo, André Heller, Giba, Dante, Ricardinho e André Nascimento, simplesmente massacrou o rival no primeiro set, o que, no entanto, não se repetiu na segunda parcial. Apesar de ter dois set points a favor, o Brasil deixou Portugal empatar por 24 a 24, com um erro de Giba que, depois, acabou se redimindo ao fechar o set com um bloqueio, por 26 a 24. No terceiro set, o Brasil demorou um pouco para se reencontrar em quadra, mas fechou a parcial por 25 a 22. Após os jogos contra Portugal, de volta ao País, a seleção se reencontra na quarta-feira, em Goiânia, para mais duas partidas, contra a Polônia, na sexta-feira e sábado. Na sequência, volta a enfrentar os portugueses, dias 19 e 20, em João Pessoa. Mas a preocupação de Bernardinho é com o fato de a equipe ter de voltar à Europa, em menos de um mês, para outros dois confrontos com os poloneses, em Katowice, dias 26 e 27. "É muito sofrimento", lamenta, observando que os jogadores viajaram para Portugal em um vôo totalmente lotado, na poltronas do meio, o que causou, inclusive, um pequeno derrame no joelho do atacante Henrique. Outros resultados da segunda semana da Liga Mundial: Grupo B, sexta-feira - Itália 3 x 1 Venezuela (25/21, 25/18, 22/25 e 25/21), Espanha 3 x 0 China (25/22, 25/23 e 25/17); Grupo C, sexta-feira - Rússia 3 x 2 Alemanha (25/27, 25/22, 25/21, 30/32 e 17/15), Holanda 3 x 1 Cuba (25/15, 24/26, 25/17 e 25/18) e, neste sábado - Rússia 3 x 1 Alemanha (18/25, 25/17, 23/25 e 17/25); Grupo D, sexta-feira - Iugoslávia 3 x 0 Grécia (25/19, 25/22 e 25/19) e, neste sábado - Japão 0 x 3 França (35/37, 20/25 e 18/25).