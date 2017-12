Liga: Rússia termina em 1º no grupo B O Grupo B da Liga Mundial já está definido. A Rússia terminou em primeiro lugar com oito vitórias e quatro derrotas. Na sexta-feira superou a Polônia por 3 a 0 (25/19, 25/14 e 25/19) e ontem perdeu por 3 a 2 (25/11, 20/25, 25/22, 23/25 e 14/16) para o mesmo adversário, em St. Petersburg. Assim, a Polônia garantiu o segundo lugar na chave, com sete vitórias e cinco derrotas. Caso não ficasse entre os dois primeiros do grupo, tiraria da final o pior segundo colocado no geral, já que será sede da próxima etapa (Katowice). Pelo Grupo A, na rodada de sexta-feira à noite, a Itália venceu a França por 3 a 1 (25/21, 19/25, 25/20 e 25/19), em Paris, mantendo a liderança com nove vitórias e duas derrotas. A França é a segunda colocada com sete vitórias e quatro derrotas, e não pode ser ultrapassada pela Espanha, terceira colocada. Cuba perdeu a invencibilidade ao cair diante da Iugoslávia por 3 a 1 (25/16, 21/25, 25/20 e 25/22), sexta-feira, em Novi Sad. Neste sábado, as duas seleções jogariam pela liderança do Grupo C, em Belgrado. Cuba tem 10 vitórias e uma derrota e a Iugoslávia, nove vitórias e duas derrotas.