Luizomar deve renovar com o Flamengo Enquanto a técnica Isabel e o Flamengo disputam o apoio financeiro da cidade de Campos, no norte fluminense, para a formação de um time de vôlei feminino, o técnico campeão da Superliga, Luizomar de Moura, afirmou que está prosseguindo com o projeto de reestruturação da equipe. "Até o final da semana renovarei meu contrato, e tenho a certeza de que a Virna não sairia se a parceria tivesse sido anunciada antes", considerou. Sobre a possibilidade de dividir o comando técnico da nova equipe com Isabel, Luizomar despistou e disse que, independentemente do treinador, o mais importante será a continuidade do time rubro-negro. Ele considerou que esta seqüência será um prêmio para os "amantes" do esporte que, a cada dia, vem perdendo equipes por falta de patrocinadores. Já Isabel revelou que o mais angustiante nesta disputa é a falta de uma data para o anúncio oficial de sua parceria com Campos. "Vejo o prefeito (Arnaldo Vianna-PDT) dando uma série de entrevistas dizendo que fechou comigo, mas o Flamengo diz que fechou com ele. Só me resta acreditar no que ele diz e esperar. O grande problema é que o atraso prejudica a formação de um time competitivo." A previsão é a de que até o início da próxima semana a prefeitura de Campos anuncie oficialmente com quem formará uma parceria em seu time de vôlei feminino. Pelas sucessivas declarações do prefeito de Campos, a tendência é a de que a treinadora saia vencedora deste confronto.