Luz de ginásio preocupa Bernardinho O diferente ginásio subterrâneo Horst-Korber, com um teto de placas de plásticos transparentes, que deixa vazar muita luz, e os horários das próximas partidas da seleção brasileira de vôlei, estão entre as preocupações do técnico Bernardo Rezende, Bernardinho, para os confrontos contra a Alemanha, pela Liga Mundial. O Brasil joga sábado, às 14 horas (9 horas de Brasília), e domingo, às 11 horas (6 horas do Brasil), quando a luz do dia vai refletir diretamente na quadra, o que não é comum em ginásios cobertos. Bernardinho marcou os treinos na Alemanha para esses horários. "Além de ser muito cedo é importante que o pessoal se acostume com essa luz", disse Bernardinho, que está surpreso com a força do saque do jogador Anderson Rodrigues, que se incorporou ao grupo antes de a seleção deixar a Holanda, no Aeroporto de Schipol, em Amsterdã. Anderson, o melhor saque na Superliga, foi chamado para ocupar o lugar deixado por Marcelo Negrão no grupo, e fez nesta quarta-feira o seu primeiro treino com bola com a seleção.