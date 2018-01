Macaé vence Suzano na Superliga Feminina de Vôlei A equipe do Macaé confirmou o favoritismo e derrotou o Suzano neste sábado, na rodada de abertura da segunda fase da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe fluminense venceu por 3 sets a 0 - parciais de 25/16, 25/22 e 25/20, em um pouco mais de uma hora de jogo. A partida foi realizada no ginásio Engenheiro Maurício Bittencourt, em Macaé. Com a vitória, a equipe soma 16 pontos (sete vitórias e duas derrotas). ?O Macaé entrou em quadra respeitando bastante o seu adversário, jogando com responsabilidade e cuidado. O Suzano não é um time bobo e por isso não podíamos relaxar, para não sermos surpreendidos. Conseguimos mostrar o nosso voleibol e começamos o returno vencendo, o que é muito importante", comemorou o técnico Luizomar de Moura. Na próxima rodada, dia 5, o Macaé enfrenta o São Caetano.