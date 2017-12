Maior pontuadora, Sheilla destaca força do Brasil no saque Melhor jogadora do Brasil na vitória sobre os Estados Unidos, com 20 pontos marcados, a oposto Sheilla disse que a força no saque foi a chave para a inesperada tranqüilidade encontrada na partida deste sábado, pela primeira fase do Mundial Feminino de Vôlei. "O saque foi fundamental, porque quebramos o passe delas e as centrais não jogaram", explicou a jogadora, ela própria autora de quatro pontos no fundamento - foram 14 de ataque e dois de bloqueio. "Tudo começou com o nosso aproveitamento no saque e um menor número de erros?, completou. A ponta Sassá, que também fez 14 pontos de ataque e mais um no saque, disse que a equipe ainda pode melhorar, apesar da evolução demonstrada nos últimos jogos. "Melhoramos o nosso contra-ataque, que não funcionou muito bem nos jogos anteriores, mas o campeonato é grande e sei que vamos nos aperfeiçoar ainda mais", disse. A líbero Fabi preferiu destacar a concentração do grupo na partida. ?O time jogou muito bem. Entramos na quadra bem focadas, foi nossa melhor partida no Mundial?, disse, fazendo coro às palavras do técnico José Roberto Guimarães.