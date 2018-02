Maracanãzinho será o palco da final da Liga Mundial de 2008

Seguindo a determinação do patrocinador master, a Confederação Brasileira de Voleibol deve confirmar que a final da Liga Mundial de voleibol de 2008 será no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o Brasil sediará a competição. Reformado, ao custo de US$ 35 milhões (aproximadamente R$ 43 milhões) para os Jogos Pan-americanos, que foram disputados em julho deste ano, o Ginásio é aprovado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e a expectativa é que a seleção brasileira busque o hexacampeonato (consecutivo) da competição em casa e, de quebra, iguale o recorde da Itália, que possui oito conquistas. A Liga Mundial de 2008 também será a última competição antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, e o técnico Bernardinho pretende utilizá-la para acertar o elenco que lutará pelo bicampeonato olímpico.