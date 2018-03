Marcelinho acerta retorno ao vôlei brasileiro

Titular da seleção brasileira masculina de vôlei, o levantador Marcelinho acertou nesta quarta-feira o seu retorno ao Brasil. Depois de quatro temporadas atuando na Itália e na Grécia, ele irá jogar na equipe catarinense da Tigre/Unisul/Joinville. Atualmente com 33 anos, Marcelinho tem sido convocado para a seleção desde 1997. Mas ele só virou titular durante os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho passado, quando Ricardinho foi cortado pelo técnico Bernardinho. A mudança de levantador não impediu novas conquistas do vôlei brasileiro, que foi ouro no Pan e na Copa do Mundo. Marcelinho passa a ser, então, o único titular da seleção a jogar no vôlei brasileiro - os demais, como Giba e Gustavo, estão na Europa. E ele volta para a Unisul, equipe que já defendeu e com a qual foi campeão da Superliga de 2003/04. "Estou muito motivado de ver que a equipe que está sendo montada é muito forte. Acompanhei da Europa o noticiário da Superliga e esta deve ser a melhor competição de todos os tempos", afirmou o levantador. Um dos motivos que levou Marcelinho a deixar o Panathinaikos, da Grécia, foi a chance de voltar a trabalhar com o ex-jogador Giovane, que é agora o técnico da Unisul. "Conversei com o Giovane e estou feliz de estar de volta ao Brasil, ainda mais para a Unisul, onde já joguei e onde conheço todo mundo. Recebi uma proposta muito legal, que veio em boa hora, pois estava com saudade do Brasil", explicou o jogador. Mas, antes de começar o trabalho no novo clube, Marcelinho está dedicado integralmente à seleção. A partir da semana que vem, ele passará a treinar com o grupo do técnico Bernardinho em Saquarema (RJ), para a disputa da Liga Mundial, em junho e julho, e, principalmente, para a Olimpíada de Pequim, em agosto.