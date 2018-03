Marcelo Negrão é operado em SP O atacante Marcelo Negrão, que se machucou no primeiro ataque que faria em sua volta à seleção brasileira de vôlei, no segundo set do primeiro jogo da Liga Munidal, sexta-feira, na Holanda, foi operado neste domingo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reparação do tendão patelar do joelho direito. A cirurgia, feita pelo médico Dan Oizerovici durou 2h30 e acompanhada pelo médico da seleção Álvaro Chamecki. Negrão está bem, mas deverá permanecer internado por dois ou três dias antes de iniciar fisioterapia.