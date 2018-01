Marcelo Negrão sofrerá outra cirurgia O atacante Marcelo Negrão se submeterá nesta terça-feira a mais uma cirurgia, a segunda, desde que sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, na partida do Brasil contra a Holanda, pela Liga Mundial de Vôlei - mesma contusão do jogador de futebol Ronaldo. Marcelo Negrão, que foi operado pela primeira vez há dois meses, ainda não dobra o joelho e levará de oito a dez meses para voltar às quadras. O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ari Graça, disse nesta segunda-feira que Negrão será incluído na divisão do prêmio de US$ 500 mil que a seleção ganhou pelo título da Liga Mundial. Chamou a contusão do atacante de "acidente de percurso" e afirmou que a CBV vai "continuar a apoiar" o atleta, que está sem clube.