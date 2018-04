Márcio e Fábio Luiz defendem a liderança em Teresina

Os atuais vice-campeões olímpicos Márcio e Fábio Luiz chegam nesta quinta-feira a Teresina para defender a liderança do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Depois de seis etapas, a dupla comanda o ranking com 1.520 pontos, contra 1.480 dos segundos colocados Harley e Alison.

O cearense Márcio e o capixaba Fábio Luiz buscam o título que alcançaram pela primeira vez em 2005, ano de formação da dupla. Para cumprir o objetivo, abriram mão da participação no último torneio do Circuito Mundial, marcado para Sanya, na China. "Embora a premiação lá fora seja atraente, estamos focados no brasileiro. Como a data conflita com o Aberto do Recife, foi fácil fazer a opção", explicou Márcio.

Com os seguidos problemas de contusão que vêm afetando Ricardo e Emanuel, Márcio e Fábio Luiz são atualmente a dupla mais antiga em atividade no vôlei de praia nacional. Eles pretendem chegar juntos aos Jogos de Londres, em 2012.

"Nosso projeto é jogar a Olimpíada de Londres juntos novamente. Disputar uma competição tão importante como essa é o sonho de qualquer atleta, e nós que já estivemos lá vamos brigar pela honra de voltar a representar o Brasil", disse Márcio, que em 2004 foi aos Jogos Olímpicos de Atenas ao lado do então parceiro Benjamin.

Depois de Teresina (a competição começa nesta quinta), restarão cinco etapas até o encerramento do Circuito Brasileiro no final de novembro em Salvador. Neste momento, Márcio acredita que o entrosamento da dupla poderá fazer diferença.

"Várias equipes que estão se reunindo agora ainda estão se conhecendo. Nesta hora, nossa experiência é uma vantagem", destacou.