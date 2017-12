Márcio e Fábio Luiz deixam Pan de bandeja para campeões

Os campeões olímpicos Ricardo e Emanuel ficaram muito perto de garantir a única vaga brasileira nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Eles disputam neste sábado a repescagem da etapa de Zagreb (Croácia) do Circuito Mundial, e só precisam de mais duas vitórias para assegurar com uma etapa de antecipação a vaga no Pan. Ricardo e Emanuel venceram o primeiro jogo do dia, diante dos alemães Klemperer e Koreng, por 21/17 e 21/16, e perderam a chance de chegar às semifinais com a derrota para os russos Barsouk e Kolodinsky por 21/17 e 23/21. Mesmo assim, acabaram beneficiados pela eliminação precoce de Márcio e Fábio Luiz, que perderam para os estonianos Kais e Vesik por 23/21 e 21/19 e acabaram apenas em 17.º lugar. Para seguir com chances de ir ao Pan, Márcio e Fábio precisam torcer para que Ricardo e Emanuel não subam ao pódio em Zagreb, e depois ainda sejam eliminados no primeiro dia na próxima etapa, em Espinho (Portugal) - além disso, precisam ser campeões da etapa portuguesa. Os estonianos acabaram virando os carrascos do Brasil, pois eliminaram em seguida Harley e Pedro Solberg com uma vitória de virada, por 24/26, 21/17 e 16/14. Com cãibras, Pedro teve de pedir atendimento médico no terceiro set. "Os estonianos jogaram bem, mas poderíamos ter fechado no segundo set. Depois, as cãibras do Pedro complicaram de vez", lamentou Harley. A outra dupla brasileira, Hevaldo e Luizão, nem entrou em quadra, já que o segundo sofreu um entorse no joelho na véspera. Luizão ainda não tem previsão de retorno.