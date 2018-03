Márcio e Fábio Luiz disputam terceiro lugar em Zagreb

Os brasileiros Márcio e Fábio Luiz disputarão neste domingo o terceiro lugar da etapa croata do Circuito Mundial de vôlei de praia, em Zagreb. Um dia depois de vencerem três jogos na repescagem de sexta, Márcio e Fábio Luiz precisavam repetir o mesmo desempenho para chegar à decisão. E eles começaram bem: venceram os holandeses De Gruijter e Ronnes por 21/15 e 27/25, e depois passaram por Klemperer e Koreng, da Alemanha, por 21/17 e 21/18. Porém, a dupla não resistiu à forte chuva e aos holandeses Schuil - campeão olímpico com a seleção indoor - e Nummerdor, perdendo por 23/21 e 21/17, em 43 minutos. Agora, Márcio e Fábio Luiz enfrentam os americanos Fuerbringer e Jennings pelo terceiro lugar. Na decisão, os holandeses enfrentam os chineses Penggen Xu e Linyin Wu, que passaram pelos também brasileiros Ricardo e Emmanuel por 21/13, 19/21 e 14/16. Com a derrota, os atuais campeões olímpicos ficaram em quinto lugar.