Márcio e Fábio Luiz ficam em quarto na etapa croata

Os brasileiros Márcio e Fábio Luiz terminaram em quarto lugar na etapa croata do Circuito Mundial de vôlei de praia, em Zagreb, ao perderem neste domingo para os norte-americanos Casey Jennings e Matthew Fuerbringer por 21/19 e 21/17, em 46 minutos de partida. Mesmo com a derrota, a dupla brasileira ainda está em segundo na corrida pelas vagas do País nos Jogos Olímpicos de Pequim, atrás apenas de Ricardo e Emanuel, que ficaram em quinto na Croácia. O título da etapa de Zagreb ficou com os holandeses Richard Schuil e Reinder Nummerdor - que eliminaram Márcio e Fábio Luiz nas semifinais - ao vencerem os chineses Penggen Wu e Linyin Xu por 17/21, 21/17 e 15/11. A próxima etapa, sexta do Circuito Mundial, começa no dia 27 em Barcelona, na Espanha.