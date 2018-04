Márcio e Ricardo mantém hegemonia e vencem mais uma etapa

SÃO PAULO - Márcio e Ricardo, medalhistas olímpicos, confirmaram a posição de líderes do ranking nacional e venceram mais uma etapa do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, o terceiro da dupla na temporada. A dupla bateu Benjamin e Bruno Schmidt por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 17/21 e 15/13.

Com o título em Curitiba, Márcio e Ricardo abriram boa vantagem na corrida pelo título da temporada 2011 do Circuito Banco do Brasil. A dupla soma agora 1.520 pontos. Alison e Emanuel (ES/PR) têm 1.240 e estão à frente de Bruno/Fernandão (AM/ES), com 1.160.

"Os bons resultados neste começo de ano são os frutos colhidos pelo nosso trabalho. Bruno e Benjamin formam uma dupla muito técnica e difícil de enfrentar, mas soubemos usar nossa experiência para definir o jogo no final", explica o Ricardo.

Na disputa de terceiro lugar, Bruno e Fernandão derrotaram Fred e Beto Pitta (RJ) por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 21/18, e voltaram a subir ao pódio após a terceira colocação na etapa de abertura, em Vitória.

A próxima etapa da competição será entre os dias 17 e 20 de março em Balneário Camboriú, Santa Catarina.