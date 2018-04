Márcio e Ricardo vencem no Guarujá e sustentam liderança do ranking

SÃO PAULO - Os medalhistas olímpicos Márcio e Ricardo utilizaram a experiência de quatro medalhas olímpicas e conquistaram neste domingo o segundo título da dupla na temporada 2011 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. O cearense e o baiano derrotaram os cariocas Pedro Solberg e Pedro Cunha na final por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14) e subiram no lugar mais alto do pódio da arena montada no Guarujá (SP), cidade que recebeu a terceira etapa do ano.

Jogando juntos desde a temporada passada, Márcio e Ricardo foram campeões da etapa de Vitória e ficaram em terceiro lugar no Rio de Janeiro. Com o título no litoral paulista, a dupla chegou a 1.120 pontos e lidera sozinha a corrida pelo título da temporada. Alison e Emanuel, terceiros colocados no Guarujá, têm 1.040.

"Foi uma semana complicada em razão do forte calor que fez no Guarujá. Soubemos lidar bem com isso e conseguimos vencer mais uma vez. Estamos em primeiro no ranking e queremos nos manter nesta posição até o final do ano", avalia o cearense Márcio.

A decisão no Guarujá foi uma reedição do confronto da semifinal da etapa do Rio, quando Cunha e Solberg venceram por 2 a 0 e se credenciaram à decisão, para depois conquistar o título. Segundo Ricardo, uma mudança na estratégia de jogo e a melhor condição física foram os diferenciais entre as duas partidas.

"Mudamos a estratégia em relação ao último jogo e deu resultado. Além disso, disputei a etapa do Rio de Janeiro debilitado por uma forte virose e enfrentar uma dupla forte como a deles fora das melhores condições é muito difícil. Bem fisicamente, jogamos bem melhor. Acho que essa foi a principal diferença", acredita o campeão olímpico.

A próxima parada do Circuito Brasileiro será na cidade de Curitiba. A capital paranaense receberá a quarta etapa da temporada, entre os dias 24 e 27 de fevereiro.