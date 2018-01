Marco Aurélio Motta responde a Zé Roberto Técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Marco Aurélio Motta respondeu nesta quarta-feira com indignação à declaração de José Roberto Guimarães, técnico do BCN/Osasco, que o chamou de ?meio cabeça-dura? na festa de encerramento da Superliga, na terça-feira, em São Paulo. ?Espero que em sua caminhada para Santiago de Compostela arranje tempo para meditar sobre suas declarações. Como ele mesmo disse: ?Todos temos de deixar os interesses pessoais de lado e resolver a questão??, disse Marco Aurélio, que deixou subentendido que Zé Roberto ? que pagará promessa percorrendo o caminho de Santiago, na Espanha, após a conquista do título da Superliga ? quer seu lugar na seleção brasileira feminina. ?Considero as declarações oportunistas, ofensivas, pouco esclarecedoras e que não contribuem para a solução dos verdadeiros problemas que nos afligem. Afirmo que estamos lutando para trabalhar com uma equipe mais aberta, madura e motivada?, encerrou o técnico da seleção, em comunicado distribuído pela Confederação Brasileira de Vôlei.