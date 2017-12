Marco Aurélio vence a 1ª na seleção A seleção brasileira feminina de vôlei se reabilitou e empatou em 1 a 1 a série de quatro amistosos contra a Argentina. Na noite de quarta-feira, o time comandado por Marco Aurélio Motta derrotou as argentinas, que jogaram em casa, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/19, em Santa Fé. As duas equipes fecham a série nesta sexta-feira, na cidade de Trébol. No jogo de quarta-feira, o frio (5 graus) foi tão intenso quanto na primeira partida, mas as brasileiras conseguiram impor o ritmo de jogo. "O time se habituou melhor ao frio, ao pequeno ginásio, que não tem sistema de calefação, e também superou a expectativa da estréia. A primeira partida teve um resultado totalmente atípico", explicou o técnico, que fez questão de ressaltar a qualidade das adversárias. "Mas é claro que a Argentina tem hoje um time melhor do que há quatro anos, inclusive, duas jogadoras atuam no Campeonato Italiano. Apesar da vitória, nossa equipe ainda está 30% abaixo do que realmente pode render?, avaliou Marco Aurélio, que estreou no comando da seleção com estes amistosos. O Brasil começou jogando com Marcele, Rô, Janina, Flúvia, Érika, Fofinha e Ricarda (líbero). Ao longo da partida entraram Kely, Fabiana Berto e Elisângela.