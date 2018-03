Maria Clara e Carol garantem vaga no qualifying de Barcelona

A dupla formada pelas brasileiras Maria Clara e Carol garantiu vaga no qualifying da etapa espanhola do Circuito Mundial de vôlei de praia feminino, disputada em Barcelona, ao vencer o country-cota brasileiro para o torneio. O country-cota é uma fase preliminar em que duplas do mesmo país disputam uma vaga para o qualifying da chave principal. No primeiro jogo do dia, Shaylin e Ágatha tinham superado Antonelli e Leão por 2 sets a 0 (21/9 e 21/19), em apenas 40 minutos. Depois, Maria Clara e Carol venceram Shaylyn e Ágatha por 2 sets a 1, com parciais de 12/21, 21/16 e 15/13, em 58 minutos, e garantiram a classificação para o qualifying. Amanhã, Mara Clara e Carol terão que vencer duas partidas para participarem da chave principal de Barcelona, que tem início previsto para quarta-feira. Juliana e Larissa, Renata e Talita e Ana Paula e Shelda, três melhores duplas brasileiras do ranking, já estavam classificadas para o torneio.