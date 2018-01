Maria Clara e Carolina apelam para repelente contra dengue Além do bloqueador solar, a dupla Maria Clara e Carolina serão obrigadas a apelar também para o repelente de insetos na etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia marcada para a próxima semana em Campo Grande. A capital do Mato Grosso do Sul vive uma epidemia de dengue que já levou quase 200 mil pessoas a serem atendidas nos hospitais desde o início do ano. Destas, 40 mil efetivamente contraíram a doença e quatro morreram. ?Vamos abusar do repelente e evitar as áreas de risco?, avisou Maria Clara, 23 anos, a mais velha das filhas da ex-jogadora Isabel. ?Achei até que o torneio corria o risco de ser cancelado, mas já que está confirmado o melhor remédio será a prevenção?, completou Carolina, de 19. A arena será montada no Parque das Nações Indígenas, uma das maiores áreas verdes da cidade. Maria Clara e Carolina conquistaram no último domingo, em Santos, o primeiro título da dupla no circuito brasileiro, ao bater as experientes Ana Paula e Leila na decisão na Praia do Gonzaga. Elas esperam, agora, subir no ranking da Confederação Brasileira de Voleibol. De volta ao Rio de Janeiro, onde treinam sob a orientação a mãe na quadra da praia de Ipanema, as irmãs estão treinando em dois períodos. ?Não é só porque ganhamos um torneio que vamos diminuir o ritmo. Ao contrário, vamos ter de trabalhar mais forte porque o nível das adversárias é alto e queremos nos colocar de vez entre as quatro melhores equipes?, afirmou Maria Clara. No ano passado, Maria Clara e Carolina terminaram em 4.º lugar em Campo Grande. Por coincidência, as quatro semifinalistas foram exatamente as mesmas de Santos na última semana. O título, no entanto, ficou com Juliana e Larissa, que bateram Ana Paula e Leila na final. Maria Clara e Carolina perderam o bronze para Agatha e Shaylyn.