Maria Elisa e Talita faturam ouro no vôlei de praia

As brasileiras Maria Elisa e Talita conquistaram neste sábado o título da etapa de Kristiansand, na Noruega, do Circuito Mundial de vôlei de praia. A medalha de ouro foi garantida com a vitória sobre as irmãs Schwaiger, da Áustria, por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 18/21 e 15/12.

O feito obtido na Noruega assegurou a quarta conquista da dupla de uma etapa no Circuito Mundial deste ano. De quebra, Maria Elisa e Talita também lideram o ranking mundial, 160 pontos a frente de Juliana e Larissa, que neste sábado completaram o pódio com a medalha de bronze obtida graças ao triunfo sobre as norueguesas Nila e Ingrid por 2 sets a 0, com 21/17 e 21/7.

No primeiro jogo deste sábado, as irmãs Schwaiger venceram Juliana e Larissa por 2 sets a 1 (21/14, 13/21 e 16/14) para garantir um lugar na final, enquanto Maria Elisa e Talita bateram Nila e Ingrid por 2 sets a 0 (21/14 e 21/19) por uma vaga na decisão.

No fim, Maria Elisa foi eleita a melhor jogadora do torneio e lembrou que Kristiansand sempre deu sorte a ela em sua carreira. "É incrível conquistar outro ouro aqui, onde eu venci meu primeiro grande torneio da Federação Internacional, ano passado. Adoro este lugar. Me sinto bem aqui e isso traz uma energia boa. Nosso objetivo é vencer o Circuito Mundial e estamos conseguindo isso", festejou Maria Elisa.

Já Talita, que não atuou em Kristiansand no ano passado por causa de uma lesão, comemorou o fato de estar no topo do ranking mundial ao lado de Maria Elisa. "É bom saber que estamos na liderança, serve como estímulo", explicou.