Maurício do vôlei lamenta derrota O levantador Maurício, da seleção brasileira de vôlei, garantiu que "fica triste" quando o futebol do Brasil perde. Maurício assegura que ninguém acha que o vôlei ganhará mais espaço por causa da má fase do futebol brasileiro, eliminado da Copa América, na Colômbia, ao perder de Honduras por 2 a 0. Mas o infortúnio do futebol serve de lição para o vôlei, segundo o levantador Ricardinho, e mostra que é preciso encarar com seriedade adversários teoricamente fracos, como Chile e Venezuela. Um jogo de futebol marcou o início do coletivo da seleção de vôlei, nesta terça-feira, na manhã fria de São Caetano do Sul, onde a equipe disputará, sexta-feira (Chile) e sábado (Venezuela), o Torneio Classificatório para o Mundial de 2002. Os ingressos já estão à venda no Ginásio Lauro Gomes. Giovane marcou os 3 gols de sua equipe na vitória por 3 a 2. O time foi formado por Anderson, Nalbert, Maurício, Escadinha, Henrique e Rafael, que ajuda nos treinos. Ricardinho e Gustavo marcaram para a equipe que teve Dante, Rodrigão, Giba, André Heller e André Nascimento.