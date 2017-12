Maurício e André entre os melhores Além da conquista do inédito título, a seleção brasileira masculina de vôlei saiu do Mundial da Argentina com mais dois prêmios. Maurício e André foram eleitos os melhores levantador e atacante do campeonato, respectivamente. Por conta disso, cada um ganhou um prêmio de US$ 100 mil, mas eles resolveram ficar com metade do dinheiro e dividir o resto com os colegas. Com um total de 193 pontos conquistados, o argentino Milinkovic ficou com os prêmios de maior pontuador e melhor jogador do Mundial. Um consolo para os donos da casa, que ficaram com a 6ª colocação no campeonato. O melhor bloqueador foi o português João José. No saque, o destaque foi o francês Frantz Granvorka. Pela recepeção o prêmio foi para o argentino Pablo Meana e como defensor foi eleito o líbero francês Hubert Henno. A equipe ideal do Mundial teve Nikola Grbic (Iugoslávia), Marcos Milinkovic (Argentina), Serguei Tetioukhine (Rússia), Stephane Antiga (França), Gustavo (Brasil), João José (Portugal) e Hubert Henno (França). Confira a classificação final do Mundial de Vôlei da Argentina: 1º Brasil 2º Rússia 3º França 4º Iugoslávia 5º Itália 6º Argentina 7º Grécia 8º Portugal 9º Japão, Holanda, Polônia e Estados Unidos 13º Bulgária, China, República Checa e Espanha 17º Canadá e Venezuela 19º Austrália, Croácia, Cuba, Egito, Tunísia e Casaquistão