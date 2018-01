Maurício quer jogar sua 4ª olimpíada O levantador Maurício, um dos destaques da seleção brasileira campeã da Liga Mundial, disse hoje, em São Paulo, que quer chegar à sua quarta olimpíada. ?Eu quero e vou disputar a Olimpíada de Atenas?, disse ele. Para atingir seu objetivo, no entanto, o levantador disse que pretende estabelecer um programa de trabalho com a ajuda do técnico Bernardinho. ?Não é pela parte física, que me sinto bem. Não tenho nenhum problema físico, nem de joelho, nem nada. O problema é mental. Preciso descansar a cabeça de vez em quando. Por isso não posso participar de todas as competições. Pretendo montar um esquema diferente para mim no próximos anos?, antecipou. Maurício, de 33 anos, está seleção brasileira adulta desde 87. Tem 461 jogos com a camisa da seleção, superando ídolos do esporte como William, Carlão e Bernard, que não chegaram a 400.