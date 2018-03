Maurício volta ao time de Bernardinho A volta do levantador Maurício é a novidade da seleção brasileira de vôlei masculino que enfrentará a Polônia pela terceira etapa da Liga Mundial, em Goiânia. Os confrontos serão na sexta-feira, às 15h30, e no sábado, às 10h, no Goiânia Arena. Com o reforço de Maurício, de 34 anos, que foi dispensado dos jogos em Portugal por causa do nascimento de sua filha Maria Eduarda, a equipe brasileira retoma nesta quarta-feira os treinamentos sob o comando do técnico Bernardinho. Na início da tarde, o grupo vai trabalhar a parte física na Academia Atrio e depois, no fim da tarde, fará o treino com bola no ginásio das partidas. A seleção brasileira, depois de bater Portugal duas vezes por 3 a 0 na segunda rodada do torneio e vencer a Argentina na primeira, por 3 a 1 e 3 a 0, está na liderança isolada do grupo A da Liga Mundial. A Polônia conquistou apenas uma vitória em quatro partidas. Apesar da boa campanha, o Brasil já está garantido na fase final do torneio, porque será o país-sede dos jogos. A Liga também serve como preparação para o Mundial da Argentina, no segundo semestre.