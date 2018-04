Melhor da Superliga, William é convocado para a seleção brasileira

SÃO PAULO - Melhor levantador da última Superliga, William Arjona, do Sada/Cruzeiro vai ganhar uma chance de mostrar trabalho na seleção brasileira. O jogador de 33 anos, vice-campeão com o time mineiro, foi chamado para compor uma espécie de time B, que vai disputar a Copa Pan-Americana, de 19 a 27 de maio, no México.

A convocação chega a ser surpreendente pela recente polêmica envolvendo William e o técnico Bernardinho. Após o fim da Superliga, o treinador foi cobrado pela não convocação do levantador do Cruzeiro e respondeu dizendo que chegou a convocá-lo no ano passado, na preparação para a Olimpíada, mas o jogador recusou, alegando lesão.

Além de William, a complementação da convocação feita nesta quinta-feira tem os nomes do líbero Alan, do RJX, e do oposto Wallace, do Cruzeiro, todos finalistas da última Superliga. Por enquanto os principais jogadores do País (como Dante, Bruninho e Lucão, do próprio RJX) não serão convocados para a seleção que será treinada por Rubinho, assistente de Bernardinho.

A lista de convocados já tinha os levantadores Murilo Radke, Danilo Gelinski e Felipe Quaresma, os opostos Renan, Franco e Rafael, os centrais Isac, Gustavão, Otávio, Maurício, Bernardo e Eder, os ponteiros Ary, Mão, Sérgio, Lucas Loh, Maurício Borges, Lucarelli e Ricardo Rego, além do líbero Felipe.